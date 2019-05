Spins spremenil nominirance za najboljše nogometaše

Ljubljana, 13. maja - Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (Spins) je danes sporočil nove tri igralce za najboljšega nogometaša in najboljšega mladega nogometaša sezone, saj je v postopku nominiranja prišlo do napake. Pravi nominiranci so Senijad Ibričić, Saša Ivković in Rudi Požeg Vancaš ter Žiga Lipušček, Jan Mlakar in Shamar Amaro Nicholson.