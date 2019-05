Dervišević, Ivković in Obradović v boj za najboljšega nogometaša Spinsa

Ljubljana, 10. maja - Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (Spins) je pred 15. gala-prireditvijo, ki bo 19. maja v SNG Opera in balet, danes v hotelu InterContintal obelodanil sezname igralcev in igralk, ki se bodo potegovali za naslove najboljših v sezoni 2018/19. V ožjem izboru za najboljšega igralca so Amir Dervišević, Saša Ivković in Matko Obradović.