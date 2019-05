Stroški mednarodnih telefonskih klicev v EU kmalu nižji

Bruselj, 13. maja - Potem ko so bili poleti 2017 ukinjeni dodatni stroški gostovanj za uporabo mobilnega telefona v EU, bodo zdaj cenejši tudi klici in pošiljanje kratkih sporočil iz domače države drugam v unijo. V sredo bodo namreč uveljavljene nove omejitve najvišjih cen za vse mednarodne klice in kratka sporočila znotraj EU.