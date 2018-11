Evropski poslanci za pocenitev telefonskih klicev v EU

Strasbourg, 14. novembra - Evropski poslanci so danes potrdili nova pravila na področju telekomunikacij, ki omejujejo ceno telefonskih klicev in sporočil SMS znotraj unije. Po novi zakonodaji bodo morale države do leta 2020 tudi vzpostaviti izredno hitro omrežje 5G v večjih evropskih mestih ter sistem obveščanja o izrednih stanjih ali nesrečah preko sporočil SMS.