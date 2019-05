Proti Trumpu in njegovi vladi poteka 20 ločenih preiskav

Washington, 13. maja - Proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu in članom njegove vlade, agencijam in celotni vladi trenutno poteka 20 ločenih preiskav. Trump pa je podrejenim naročil, naj s preiskavami kongresnih demokratov ne sodelujejo, torej naj zavračajo udeležbo na zaslišanjih in predajo dokumentov.