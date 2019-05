Večer o pomembnosti prostovoljstva (13. 5.)

Maribor, 12. maja - Urška Mlinarič v komentarju Dajanje je prejemanje piše o pomembnosti prostovoljcev in prostovoljstva. Kot meni avtorica, prostovoljstvo bogati človeka, pa čeprav izkušnje mogoče niso veselej le prijetne. So tudi boleče, bridke, a človeku širijo obzorja. Dajejo mu vpogled v življenja drugih, ki so sama po sebi dobra šola.