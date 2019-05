Finance o regulaciji tehnoloških megakorporacij (13. 5.)

Ljubljana, 12. maja - Blaž Abe v komentarju Kdo si upa razbiti Facebook, če pa smo brez njega izgubljeni piše o regulaciji tehnoloških megakorporacijah. Kot meni avtor, so tehnološke megakorporacije disruptorji, ki so bodisi ustvarili nove bodisi preoblikovali uveljavljene industrije. A medtem ko so na novo definirali industrije, so tudi zaobšli ustaljene zakone.