Zbrani na shodu v Črnomlju zahtevali varnost, zaščito meje in spremembo azilne zakonodaje

Črnomelj, 11. maja - V Črnomlju so danes s protestnim shodom in podpisom peticije opozorili na težave ljudi, ki živijo ob meji, zaradi nezakonitih migracij. Vlado so pozvali, naj zaščiti mejo ter zagotovi varnost ljudi in njihovega premoženja. Zahtevajo tudi spremembo azilne zakonodaje.