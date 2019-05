Šarec poročili Erjavca ocenjuje kot ustrezni

Ljubljana, 10. maja - Predsednik vlade Marjan Šarec je prejel poročilo ministra za obrambo Karla Erjavca o razrešitvi poveljnika poveljstva sil Mihe Škerbinca ter ministrov odziv na sklepe parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Kot so pojasnili v kabinetu premierja, je Erjavec ustrezno argumentiral svoje odločitve in ravnanja.