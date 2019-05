OVS naznanila Mahniča policiji zaradi izdaje tajnih podatkov

Ljubljana, 10. maja - Obveščevalno varnostna služba (OVS) ministrstva za obrambo je policiji naznanila poslanca SDS in podpredsednika komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Žana Mahniča, so potrdili na ministrstvu za obrambo. Po informacijah STA Mahniču očitajo kaznivo dejanje izdaje tajnih podatkov.