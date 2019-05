Odbor za kulturo se je zavzel za dodatno znižano stopnjo DDV na knjigo

Ljubljana, 10. maja - Odbor DZ za kulturo je na današnji seji obravnaval tudi problematiko financiranja in davka na knjigo. Člani so se strinjali z Levico glede predlagane uvedbe dodatne znižane petodstotne stopnje DDV za knjige, časopise in periodiko, a so menili, da je do tega potrebno priti postopoma, zato so sprejeli sklep koalicije.