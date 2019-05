Pred EIB znova odločanje o posojilu za drugi tir

Ljubljana, 11. maja - Odbor direktorjev EIB bo prihodnji teden odločal o 250 milijonov evrov vrednem posojilu za projekt drugi tir Divača-Koper. Potem ko je odločitev o tem aprila prestavil, so se v medijih pojavila ugibanja o možni zavrnitvi posojila. Nosilci projekta drugi tir so na takšne pomisleke odgovorili z zagotovilom, da so na to možnost pripravljeni.