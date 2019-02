Tradicionalni Teden cvička letos vnovič v Trebnjem

Trebnje, 25. februarja - Zveza društev vinogradnikov Dolenjske bo po lanski prireditvi v Šentjerneju tradicionalni, 47. Teden cvička, ki bo potekal med 24. in 26. majem, letos vnovič pripravila v Trebnjem, kjer je ta prireditev potekala že leta 2016 in predlani. Na tridnevni prireditvi, ki jo bodo obogatili z dolenjsko kulinariko, pričakujejo skupaj do 10.000 obiskovalcev.