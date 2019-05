Učenci na letošnjem natečaju Evropa v šoli o enakopravnosti spolov

Ljubljana, 10. maja - Na letošnjem natečaju Evropa v šoli so osnovnošolci in srednješolci razmišljali o enakopravnosti med spoloma. V umetniških izdelkih so odpirali teme stereotipov, deljenja gospodinjskih opravil in enakosti v poklicih. Tamara Zarić, ki je med srednješolci ustvarila najboljši video, se je na primer spraševala, ali so ženske res slabše voznice.