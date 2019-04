Začenja se vseevropski teden mladih s temo demokracija in jaz

Bruselj, 29. aprila - Začel se je deveti evropski teden mladih, ki je posvečen dejavnostim, namenjenim mladim. Teden po vsej Evropi poteka vsaki dve leti, trajal pa bo do 5. maja. Glede na prihajajoče evropske volitve bodo letošnje razprave osredotočene na to, kako se lahko mladi udejstvujejo v lokalnih skupnostih in vplivajo na demokratično sprejemanje odločitev.