V Pliberku v soboto protestno zborovanje "za prepoved ustaških zborovanj"

Celovec, 9. maja - V Pliberku na avstrijskem Koroškem bo v soboto potekal protest "za prepoved ustaških in nacističnih zborovanj v Avstriji", so danes sporočili iz Združenja koroških partizanov, ki stojijo za pobudo "spomin in delovanje". Zborovanju Hrvatov na Libuškem polju, ki je načrtovano za 18. maj, bi se bilo treba izogniti, so pozvali.