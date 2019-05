Grabar-Kitarovićeva obiskala Macelj, Hudo jamo in Pliberk

Zagreb, 8. maja - Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je danes na Maclju, v Hudi jami in Pliberku položila cvetje in prižgala sveče za "nedolžne žrtve pripadnikov Jugoslovanske armade po koncu druge svetovne vojne", so sporočili iz urada hrvaške predsednice. Izpostavili so, da je šlo za "največji povojni zločin v Evropi po drugi svetovni vojni".