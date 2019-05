Pobudniki Cankarjeve nagrade še iščejo sredstva za finančni del nagrade

Ljubljana, 10. maja - Pobudniki literarne nagrade, poimenovane po Ivanu Cankarju, so na predvečer obletnice rojstva velikega slovenskega literata v Prešernovi dvorani SAZU pripravili slavnostni dogodek z branjem iz Cankarjevih del. Kot so razkrili, so pred podpisom akta o ustanovitvi nagrade, še vedno pa iščejo donatorja, ki bo prispeval finančni del nagrade.