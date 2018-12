Slovenski literarni prostor bo bogatejši za Cankarjevo nagrado

Ljubljana, 3. decembra - Predstavniki Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), Slovenskega centra PEN, Univerze v Ljubljani in Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU so danes v Cankarjevem domu podpisali pismo o nameri, v katerem so se zavezali k ustanovitvi Cankarjeve nagrade. To bodo od leta 2020 podeljevali za pripovedništvo, dramatiko, liriko in esejistiko.