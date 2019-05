Država in 2TDK v ureditev koncesijskega razmerja za drugi tir

Ljubljana, 9. maja - Vlada je z družbo 2TDK sklenila koncesijsko pogodbo za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača-Koper. Pogodbo bodo danes ob 13. uri podpisali ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, generalni direktor 2TDK Dušan Zorko in direktor 2TDK Marko Brezigar, so sporočili z ministrstva.