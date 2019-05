Trump: Ne bomo odstopili od zvišanja carin

Washington, 9. maja - Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo zvečer Peking obtožil, da je kršil dogovor, ki so ga Američani in Kitajci že sprejeli v okviru trgovinskih pogajanj. Ob tem je napovedal, da ne bo odstopil od za ta petek napovedanega zvišanja carin na kitajsko blago. Danes bosta sicer ZDA in Kitajska v Washingtonu začeli nov krog trgovinskih pogajanj.