Ameriško-kitajski trgovinski pogovori se bodo kljub zaostrovanju nadaljevali

Peking/Washington, 7. maja - Kljub nepričakovani zaostritvi v njunem trgovinskem sporu bosta ZDA in Kitajska nadaljevali pogajanja na najvišji ravni. Kot so danes potrdili v Pekingu, bo podpredsednik kitajske vlade Liu He odpotoval v Washington. Pogajalci se bodo z enodnevno zamudo sestali v četrtek in petek v Washingtonu.