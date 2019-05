Otroci zaupali županu svoje predloge za boljši svet

Maribor, 8. maja - Več tisoč učencev in dijakov mariborskih osnovnih in srednjih šol je v okviru projekta Kakšno Slovenijo si želim razmišljalo o aktualnih družbenih temah. Danes je svoje misli in predloge za izboljšanje posredovalo županu Saši Arsenoviču. Med drugim ga pozivajo k zagotovitvi varnega okolja za življenje in dajanju dobrega zgleda ostalim meščanom.