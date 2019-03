Mladi s podnebnimi štrajki odločevalcem sporočili, da jim je mar

piše Martina Gojkošek

Ljubljana, 15. marca - Na tisoče otrok in mladih se je danes tik pred dvanajsto zbralo na ulicah slovenskih mest ter od odločevalcev zahtevalo takojšnje podnebno ukrepanje. Ni planeta B, so sporočili in se s tem pridružili globalnemu podnebnemu gibanju mladih, ki je zajelo več kot 120 držav.