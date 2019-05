Papež v Sofiji obiskal begunce

Sofija, 6. maja - Papež Frančišek je danes v okviru apostolskega potovanja v Bolgariji obiskal center za begunce in migrante na obrobju Sofije. Med zasebnim obiskom se je sešel z okoli 50 odraslimi in otroki, pretežno iz Sirije in Iraka, poroča tiskovna agencija Kathpress. Frančišek je že v nedeljo, ob začetku obiska v Bolgariji, pozval k sprejemanju migrantov.