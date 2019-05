Papež v Bolgariji pozval k sprejemanju migrantov

Sofija, 5. maja - Papež Frančišek je danes ob začetku obiska v Sofiji pozval k sprejemanju migrantov. Spomnil je, da je Bolgarija most med Vzhodom in Zahodom in da je sposobna krepiti stike med različnimi kulturami. Papeža je na letališču ob prihodu v pravoslavno Bolgarijo sprejel premier Bojko Borisov.