Francoske oblasti obsojajo sredin vdor dela protestnikov v bolnišnico

Pariz, 2. maja - Kratek vdor protestnikov v bolnišnico v Parizu v sredo ob robu prvomajskega shoda je danes naletel na obsodbo francoskih oblasti. Odprli so preiskavo in pridržali 32 ljudi, a okoliščine incidenta niso jasne. Privrženci rumenih jopičev trdijo, da so se v bolnišnico zatekli pred solzivcem, nekatere priče pravijo, da ni bilo nasilja.