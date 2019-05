V Parizu ob prvomajskem shodu izbruhnili izgredi

Pariz, 1. maja - Na ulicah francoskih mest se je na shodih ob današnjem prazniku dela zbralo 151.000 ljudi, med katerimi so člani sindikatov, pripadniki gibanja rumenih jopičev in pa tudi nasilni izgredniki. V Parizu so izbruhnili izgredi, do 16. ure pa je policija pridržala že 249 ljudi, ki so povzročali težave.