V Franciji na protestih rumenih jopičev več kot 100 aretiranih

Pariz, 20. aprila - Francoska policija je sporočila, da je aretirala več kot 100 ljudi, ki so se danes v Parizu udeležili protestov rumenih jopičev. Že 23. teden zapored se je na ulicah francoske prestolnice na protivladnih protestih zbralo več tisoč ljudi. Sprva je shod več ur potekal mirno, a so kasneje vseeno izbruhnili spopadi med protestniki in policijo.