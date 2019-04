Skupina DZS lani z višjim dobičkom

Ljubljana, 30. aprila - Skupina DZS - to poleg matične trgovsko-založniške družbe DZS med drugim sestavljajo časopisna hiša Dnevnik ter turistični podjetji Terme Čatež in do zaključka postopka njene prodaje Marina Portorož - je lani ustvarila blizu 2,5 milijona evrov čistega dobička, potem ko je predlani po popravljenih in prilagojenih podatkih ta dosegel le 91.000 evrov.