Terme Čatež lani okrepile prihodke in dobiček

Čatež ob Savi, 30. aprila - Družba Terme Čatež je lani ustvarila 1,7 milijona evrov čistega dobička, medtem ko je predlani po popravljenih in prilagojenih podatkih znašal dobrih 400.000 evrov. Prihodki so se ustavili pri 28,5 milijona evrov, medtem ko so lani znašali 28,1 milijona evrov, izhaja iz revidiranega letnega poročila družbe.