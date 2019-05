Osmim državam se izteka nesankcioniran uvoz iranske nafte

Washington, 2. maja - Z današnjim dnem bo prenehala veljati izjema od uvedbe sankcij zaradi uvoza nafte iz Irana, ki so jo ZDA dovolile osmim državam. Gre za Južno Korejo, Indijo, Kitajsko, Turčijo, Japonsko, Tajvan ter Italijo in Grčijo. Kakšen bo nadaljnji učinek ameriškega ukrepa na naftni trg in geostrateška razmerja na Bližnjem vzhodu, je težko napovedati.