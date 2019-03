Prihodnja odločitev Opeca in partneric glede črpanja nafte konec junija

Baku, 18. marca - Članice Organizacije držav izvoznic nafte (Opec) in nekatere nečlanice kartela na čelu z Rusijo so se na današnjem srečanju v Bakuju dogovorile, da bodo odločitev o obsegu črpanja črnega zlata v drugi polovici tega leta sprejele šele konec junija in ne že aprila, kot je bilo predvideno sprva. Razlog so ameriške sankcije proti Iranu in Venezueli.