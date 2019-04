Obrtniki in podjetniki letos z rekordnimi 136 zahtevami do vlade

Ljubljana, 29. aprila - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) bo tudi letos vladi predstavila zahteve za rast in razvoj malega gospodarstva. Kot so sporočili iz zbornice, se letošnjih rekordnih 136 zahtev nanaša na trg dela, zdravstveni, izobraževalni in davčni sistem ter poslovno okolje. Od vlade pričakujejo, da bo uresničila 20 najpomembnejših.