Obrtniki in podjetniki na morebitno krizo danes bolje pripravljeni

Ljubljana, 23. aprila - Obrtništvo in podjetništvo je danes na morebitno krizo zadovoljivo pripravljeno, je eden od zaključkov današnjega posveta, ki ga je v sodelovanju z OZS pripravil predsednik republike Borut Pahor. Slednji je po posvetu ocenil, da so finančni temelji slovenskega gospodarstva bistveno bolj zdravi, kot so bili pred zadnjo krizo leta 2008.