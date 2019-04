Ob svetovnem dnevu Romov opozorila o diskriminaciji in neurejenih bivanjskih razmerah

Ljubljana, 8. aprila - Čeprav so Romi največja manjšina v Evropi, se pogosto soočajo z diskriminacijo, poudarja kongres lokalnih oblasti Sveta Evrope. Dolenjski Romi pa so opozorili na slabe bivanjske razmere. Nekatere naselja so brez pitne vode in elektrike, prebivalci pa nimajo urejenega prebivališča. Romom pa je voščil tudi predsednik republike Borut Pahor.