Na ulicah Podgorice novi protesti proti predsedniku Črne gore

Podgorica, 17. marca - Na ulicah črnogorske prestolnice Podgorica se je v soboto znova zbralo več tisoč ljudi, ki so zahtevali odstop predsednika Mila Đukanovića in črnogorske vlade zaradi domnevne zlorabe položaja, korupcije in klientelizma. Črnogorska policija je sporočila, da so protestniki v policiste metali kamenje.