Naj se kresovanje ne spremeni v požar

Ljubljana, 26. aprila - Pred bližajočimi prvomajskimi prazniki so v Upravi RS za zaščito in reševanje obvestili organizatorje javnih prireditev s kresovanjem ter vse druge, ki bodo v naravnem okolju kurili kresove, naj upoštevajo določene napotke in prepovedi. Predvsem so opozorili, da mora biti kres ves čas pod nadzorom odrasle osebe.