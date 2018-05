Gasilce ponoči zaposlovali požari ob kresovanju

Ljubljana, 1. maja - Minula noč je gasilcem prinesla kar nekaj dela. Kurjenje prvomajskih kresov je ponekod ušlo nadzoru, ogenj pa je zajel travo in grmičevje ob kresu. Zagorelo je tudi v gospodarskem poslopju na območju občine Poljčane. Gasilci so požar pogasili ter iz objekta rešili živino in kmetijske stroje, poroča uprava za zaščito in reševanje.