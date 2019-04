Popravljen piranski proračun vendarle skozi prvo branje

Piran, 25. aprila - Piranski občinski svetniki so po še en burni razpravi vendarle v prvem branju potrdili občinski proračun za tekoče leto. V novem predlogu so na občini črtali dobrega pol milijona evrov vredno investicijo v dom vodnih športov, zato pa predvideli manjše zneske za različne naložbe, od sanacije cest do ureditve zelenic v krožiščih.