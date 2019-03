Zadković po burni razpravi umaknil predlog piranskega proračuna

Piran, 26. marca - Po burni, skoraj peturni razpravi in po tistem, ko je postalo jasno, da predlog piranskega občinskega proračuna v drugem branju ne uživa zadostne podpore, je župan Đenio Zadković izkoristil poslovniško možnost in predlog umaknil z dnevnega reda današnje seje. Svetniki so nato soglasno potrdili sklep o začasnem financiranju občine.