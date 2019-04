Razbremenitev regresa tik pred potrditvijo

Ljubljana, 25. aprila - DZ se je seznanil s predlogom vlade, da se regres do višine povprečne plače razbremeni plačila dohodnine in socialnih prispevkov. Za to so potrebne spremembe dveh zakonov: o dohodnini ter o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Glasovanje bo še danes, sodeč po razpravi pa bosta noveli obeh zakonov deležni široke podpore.