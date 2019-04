Gospodarstvo Južne Koreje v četrtletju z najslabšim rezultatom po letu 2008

Seul, 25. aprila - Južnokorejsko gospodarstvo se je v prvem letošnjem četrtletju skrčilo za 0,3 odstotka, kar je najslabši rezultat v desetletju. Glavni razlog je zmanjšanje izvozne in investicijske aktivnosti zaradi trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko. Država je krčenje gospodarstva nazadnje zabeležila v zadnjem četrtletju 2017, in sicer 0,2-odstotno.