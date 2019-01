Rast južnokorejskega gospodarstva lani najpočasnejša v šestih letih

Seul, 22. januarja - BDP Južne Koreje je lani porasel za 2,7 odstotka, kar je 0,4 odstotne točke manj kot predlani in najpočasnejša rast po letu 2012, kažejo podatki tamkajšnje centralne banke. Eden glavnih razlogov je po ocenah analitikov politika visoke dohodkovne rasti, zaradi katere se delodajalci soočajo z vse višjimi stroški dela in so prisiljeni tudi odpuščati.