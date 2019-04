Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24. 4.)

Ljubljana, 24. aprila - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o dveh z ošpicami okuženih bolnikih na ljubljanskem UKC, govoru Marjana Šarca ob srečanju z diplomati in indeksu gospodarske klime v državi. Poročale so tudi o ustanovitvi krovnega zavezništva Srbov v Sloveniji in Odi radosti, s katero je zadnjo sejo tega sklica Evropskega parlamenta sklenil Lojze Peterle.