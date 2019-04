Delo o varnosti v naši soseščini (25. 4.)

Ljubljana, 24. aprila - Novica Mihajlović v komentarju Absolutno zlo je bliže, kot si mislimo piše o povezavah med Slovenijo in BiH, kjer je bil v Banjaluki nedavno umorjen poslovnež Slaviša Krunić, ki je bil pri oblasteh osovražen zaradi upiranja izsiljevanju režima, zagovarjanja enovite BiH in je ljudi zaposloval ne glede na narodnost in versko pripadnost.