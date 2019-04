V Parku Zvezda enodnevni knjižni sejem

Ljubljana, 25. aprila - V Parku Zvezda bo danes potekal enodnevni knjižni sejem, ki ga pripravlja ekipa Noči knjige 2019 s podporo društva Festival Sanje in založbe Sanje ter knjižnih ustvarjalcev. Prvotno je bil sicer napovedan za svetovni dan knjige in avtorskih pravic 23. aprila, a so ga zaradi slabega vremena prestavili.