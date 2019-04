V Indiji tretja in največja faza splošnih volitev

New Delhi, 23. aprila - V Indiji poteka tretja in največja faza splošnih volitev, ki naj bi se jih udeležilo več milijonov volivcev iz 13 zveznih držav in dveh zveznih ozemelj. Danes je bil med njimi tudi premier Narendra Modi, ki je volil v svojimi domači zvezni državi Gudžarat, poroča nemška tiskovna agencija dpa.