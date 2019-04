V Indiji se začenjajo maratonske volitve

New Delhi, 11. aprila - V Indiji se danes začenjajo splošne volitve, ki bodo v sedmih fazah potekale do 19. maja. Izid bo znan 23. maja. Poznavalci jih označujejo za referendum o premierju Narendri Modiju, ki se poteguje za drugi petletni mandat. Zaradi nevarnosti izbruha nasilja so v večjem delu države ob začetku volitev močno poostrili varnostne ukrepe.