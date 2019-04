P&G okrepil četrtletni dobiček

New York, 23. aprila - Ameriški koncern Procter & Gamble (P&G) je v prvem četrtletju letos in tretjem četrtletju poslovnega leta ustvaril 2,7 milijarde dolarjev dobička, kar je 9,3 odstotka več kot v enakem lanskem četrtletju. Prihodki so zrasli za 1,1 odstotka na 16,5 milijarde dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.